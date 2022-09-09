Инспекторы помогли вернуть горячую воду жильцам хрущевки в Балашихе | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 13:06 Поделиться Telegram

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Viber Инспекторы помогли вернуть горячую воду жильцам хрущевки в Балашихе

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Управляющая компания ООО «ГРАД+СЕРВИС» после требования со стороны Госжилинспекции заменила неисправный участок трубы с горячей водой в доме хрущевского типа на шоссе Энтузиастов, 77 в Балашихе. В итоге горячую воду удалось вернуть жителям спустя почти месяц после отключения. Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что проблему удалось решить только после прямого вмешательства Госжилинспекции.

Это лето выдалось очень жарким, и поэтому жителям третьего подъезда удалось прожить месяц без горячей воды. Однако жильцы все равно направили официальное обращение, в котором выразили свое возмущение бездействием местной УК. В трубе были частые протечки, поэтому там просто перекрыли воду. В таком состоянии людям пришлось прожить почти 30 дней, пока они не решили написать официальную жалобу.

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Госжилинспекция потребовала как можно скорее устранить аварийную ситуацию и вернуть в квартиры горячую воду. Для этого УК пришлось улучшить уровень компетенции своих мастеров и заменить неисправный стояк водоснабжения. После этого подача воды сразу же возобновилась.

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«Назвался управляющей компанией — выполняй лицензионные требования. Все, чего не может делать УК, не должно отражаться на комфорте и благополучии собственников. Поэтому — повышайте квалификацию, укрепляйте материально-техническую базу, учитесь и выполняйте все, что обязывает выполнять закон», — резюмировала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее стало известно, что на 50% выросли темпы строительства в Подмосковье. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья. Такое заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время заседания регионального правительства.

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