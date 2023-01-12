Подмосковье 12 января 2023, 09:24 Инспекторы помогли сделать в Пущине проезд к домам для пожарных машин по просьбам жителей

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Жители и Пущина обратились в Главное управление содержания территорий для организации беспрепятственного проезда к домам. Водители блокировали дорогу во двор, по которой двигалась пожарная техника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жительница Пущина рассказала, что дорога во двор единственная обеспечивает проезд к двум домам, которые стоят вплотную друг к другу и расположены на склоне. До принятых мер она была занята машинами в два ряда.

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Жители также сообщали о вандализме на дорожных знаках и просили инспекторов решить эту проблему. По словам главы ГУСС Светланы Аиповой, сотрудники ведомства выехали на место и после осмотра двора решили установить новые знаки — «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». С водителями провели профилактические беседы.

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«Такие простые, но эффективные решения дали положительный результат, и жители направили в ГУСТ благодарность за проделанную работу», — добавила она.

Жители поблагодарили инспекторов за работу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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