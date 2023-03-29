29 марта 2023, 02:59
Инспекторы подмосковной ГИБДД напомнили дальнобойщикам о соблюдении режима отдыха
Инспекторы подмосковной ГИБДД провели в Воскресенке рейд с водителями большегрузов. Цель таких рейдов — напомнить о простых и важных правилах, нарушение которых может привести к трагическим последствиям.
Инспекторы 16 батальона ДПС (Южный), проводившие рейд, напоминали водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха, рекомендовали при первых признаках усталости остановиться и отдохнуть.
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«Самые частые нарушения категории таких водителей — это нарушение режима труда и отдыха. На постоянной основе мы работаем с данной категорией водителей, непосредственно по пятнадцатом каналу радиостанции. Предупреждаем водителей, естественно проводим профилактические мероприятия», — рассказал заместитель командира 16 батальона Алексей Пасынков.
Водителям раздают агитационные листовки, попутно предупреждают о надвигающейся непогоде или дорожном ремонте. Инспекторы также советуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон и пристегиваться.
Водители относятся к таким рейдам с пониманием. При этом они отмечают, что в первую очередь сами должны относиться к своей работе более ответственно
С начала 2023 года на территории обслуживания 16 батальона ДПС было совершено 73 дорожно-транспортных происшествия с участием грузовых автомобилей, 35 из них по вине шоферов. Именно поэтому такое внимание уделяется профилактической работе с водителями большегрузов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. По его словам, развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей.
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ГИБДД
Воскресенск
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