Подмосковье 29 марта 2023, 02:59 Инспекторы подмосковной ГИБДД напомнили дальнобойщикам о соблюдении режима отдыха РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инспекторы подмосковной ГИБДД провели в Воскресенке рейд с водителями большегрузов. Цель таких рейдов — напомнить о простых и важных правилах, нарушение которых может привести к трагическим последствиям.

Инспекторы 16 батальона ДПС (Южный), проводившие рейд, напоминали водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха, рекомендовали при первых признаках усталости остановиться и отдохнуть.

Реклама

«Самые частые нарушения категории таких водителей — это нарушение режима труда и отдыха. На постоянной основе мы работаем с данной категорией водителей, непосредственно по пятнадцатом каналу радиостанции. Предупреждаем водителей, естественно проводим профилактические мероприятия», — рассказал заместитель командира 16 батальона Алексей Пасынков.

Водителям раздают агитационные листовки, попутно предупреждают о надвигающейся непогоде или дорожном ремонте. Инспекторы также советуют соблюдать скоростной режим, не отвлекаться на телефон и пристегиваться.

Водители относятся к таким рейдам с пониманием. При этом они отмечают, что в первую очередь сами должны относиться к своей работе более ответственно

С начала 2023 года на территории обслуживания 16 батальона ДПС было совершено 73 дорожно-транспортных происшествия с участием грузовых автомобилей, 35 из них по вине шоферов. Именно поэтому такое внимание уделяется профилактической работе с водителями большегрузов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. По его словам, развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».