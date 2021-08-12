Инспекторы Подмосковья заставили УК «Пик-Комфорт» вернуть жителю свыше 230 тысяч переплаты

Жителю подмосковного поселка более года неправильно начисляли суммы за холодную воду и водоотведение. Мужчина обратился в Госжилинспекцию Московской области. По результатам проведенной проверки ему вернули более 230 тысяч рублей.

Житель дома № 26 в ЖК «Бутово-Парк» в рабочем поселке Бутово заметил, что суммы за коммунальные услуги необоснованно завышали с декабря 2019 года, сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Московской области.

Инспекторы ведомства выяснили, что управляющая компания ООО «Пик-Комфорт» из Ленинского городского округа нарушила правила предоставления услуг ЖКХ. Плату за холодное водоснабжение начисляли по показаниям счетчика, который вышел за межпроверочный интервал.

«Управляющие организации обязаны провести сверку начислений за жилищно-коммунальные услуги непосредственно при обращении жителя к ним. Если обнаруживается ошибка, документы с верными суммами должны выдать немедленно. Чаще всего так и происходит. Если же УК не идет навстречу, можете писать обращение в Госжилинспекцию. Мы готовы защитить права жителей Подмосковья», — подчеркнула главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Управляющей компании дали два месяца на перерасчет. Повторная проверка показала, что предписание Госжилинспекции исполнено в установленные сроки. Точная сумма возврата жителю квартиры составила 236 371 рубль.