Инспекторы Подмосковья устранили 5,7 тысячи замечаний по уборке снега в декабре

Свыше 5774 замечаний по уборке снега устранили благодаря инспекторам в Подмосковье с начала декабря. Больше всего недочетов исправили в Одинцове.

Об этом сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона. С декабря инспекторы начали контролировать в общественных местах Подмосковья уборку наледи и снега.

Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов уточнил, что в Ленинском округе устранили 1449 замечаний, в Химках — 1320, в Долгопрудном — 733, в Лобне — 723.

С декабря инспекторы Госадмтехнадзора контролируют уборку от снега и наледи Олег Баженов.

Помимо прочего, по предписаниям инспекторов Подмосковья дополнительно обрабатывали материалами ото льда остановки, лестницы, дороги и дворы.