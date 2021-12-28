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    28 декабря 2021, 10:35

    Инспекторы Подмосковья устранили 5,7 тысячи замечаний по уборке снега в декабре

    Анастасия Аброськина

    Свыше 5774 замечаний по уборке снега устранили благодаря инспекторам в Подмосковье с начала декабря. Больше всего недочетов исправили в Одинцове.

    Инспекторы Подмосковья устранили 5,7 тысячи замечаний по уборке снега в декабре | Изображение 1

    Об этом сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона. С декабря инспекторы начали контролировать в общественных местах Подмосковья уборку наледи и снега.

    Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов уточнил, что в Ленинском округе устранили 1449 замечаний, в Химках — 1320, в Долгопрудном — 733, в Лобне — 723.

    С декабря инспекторы Госадмтехнадзора контролируют уборку от снега и наледи

    Олег Баженов.
    Инспекторы Подмосковья устранили 5,7 тысячи замечаний по уборке снега в декабре | Изображение 2

    Помимо прочего, по предписаниям инспекторов Подмосковья дополнительно обрабатывали материалами ото льда остановки, лестницы, дороги и дворы.