28 декабря 2021, 10:35
Инспекторы Подмосковья устранили 5,7 тысячи замечаний по уборке снега в декабре
Свыше 5774 замечаний по уборке снега устранили благодаря инспекторам в Подмосковье с начала декабря. Больше всего недочетов исправили в Одинцове.
Об этом сообщила пресс-служба Госадмтехнадзора региона. С декабря инспекторы начали контролировать в общественных местах Подмосковья уборку наледи и снега.
Начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов уточнил, что в Ленинском округе устранили 1449 замечаний, в Химках — 1320, в Долгопрудном — 733, в Лобне — 723.
С декабря инспекторы Госадмтехнадзора контролируют уборку от снега и наледи
Олег Баженов.
Помимо прочего, по предписаниям инспекторов Подмосковья дополнительно обрабатывали материалами ото льда остановки, лестницы, дороги и дворы.