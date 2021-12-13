Инспекторы Подмосковья устранили на 8% больше нарушений чистоты в 2021 году

Количество устраненных нарушений чистоты выросло на 8% за год в Подмосковье. Таких показателей удалось добиться в Госадмтехнадзоре. Инспекторы проследили за порядком и благоустройством.

Как рассказал начальник областного Госадмтехнадзора Олег Баженов, ведомство контролирует более 182 тысяч объектов.

Количество устраненных нарушений в сфере чистоты и благоустройства на 8% превышает показатель за прошлый год Олег Баженов.

По его словам, инспекторы Московской области выявили 40 021 нарушений за год. В результате устранили уже 38 420 из них.

Например, особое внимние уделили состоянию территорий вблизи МЦД. Инспекторы провели 758 проверок и пресекли 246 нарушений.

Проверяли детские и спортивные площадки. Осмотрели уже 14 722 таких мест и устранили свыше 3,8 тысячи нарушений.