Подмосковье 25 января 2023, 21:13 Инспекторы Подмосковья остались довольны уборкой снега и наледи в Клину

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На прошлой неделе специалисты Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области проверили, как в Клину убирается снег и наледь. По итогам коммунальщикам выдали предписания и неделю на приведение территорий в порядок. Сегодня инспекторы провели повторный выезд на место и остались довольны уборкой.

В недобросовестной работе уличили компании «Олимп», «Клинская теплосеть», «УКС-4» и «Индивид».

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«Повторная проверка показала, что все вышеуказанные организации, кроме УК „Олимп“, устранили нарушения. На вверенные территории данной управляющей компании мы еще вернемся и проконтролируем ситуацию», — заявила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Проверки в округах Московской области с руководителями ГУСТ будут проходить до конца февраля.

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