Подмосковье 25 января 2023, 17:23 Инспекторы Подмосковья обработали почти 90 тысяч обращений жителей в прошлом году

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Сотрудники Госжилинспекции Московской области обсудили итоги своей работы в 2022 году. Так, инспекторы обработали более 89 тысяч обращений местных жителей, еще 418 тысяч заявок поступило в Единую диспетчерскую службу.

Встреча прошла в онлайн-формате. В ней поучаствовали представители управляющих компаний и других подведомственных Госжилинспекции организаций.

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Замруководителя ведомства Эдуард Сущенко сообщил, что основной акцент в прошлом году сделали на профилактических мероприятиях. За год их провели порядка 106 тысяч. Также инспекторы выезжали на внеплановые проверки. Чаще всего управляющие компании нарушали лицензионные требования и не обслуживали газовое оборудование.

Также управляющие организации активно пользовались и мобильным приложением ЕГИС ОКНД. Так, за год туда подгрузили 130 тысяч заданий, из которых 95% коммунальщики выполнили.

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