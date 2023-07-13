Подмосковье 13 июля 2023, 10:31 Инспекторы патрульно-постовой службы Ногинска рассказали о ночных дежурствах Телеканал «360»

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Инспекторы патрульно-постовой службы Ногинска рассказали о том, как проходят ночные дежурства. Они патрулируют улицы, выезжают на вызовы и охраняют правопорядок в жилом секторе.

Инспекторы патрульно-постовой службы Ногинска регулярно проводят ночные дежурства. Они выезжают на вызовы и охраняют правопорядок в жилом секторе. Обращения касаются разных профилей — они могут быть связаны с шумными соседями, порядком во дворах, на улицах и не только.

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Если поступивший вызов признают ложным, позвонившему придется оплатить штраф. В противоположном случае инспекторы отработают каждую заявку и соберут необходимые материалы по теме для передачи участковому полицейскому.

Патрульно-постовая служба выезжает не только на вызовы. Она выполняет оперативные задания, следит за порядком. Подробности — в репортаже «360».

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