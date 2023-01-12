Подмосковье 12 января 2023, 12:42 Инспекторы ответили на 570 обращений жителей Подмосковья с начала года

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Сотрудники Главного управления содержания территория Подмосковья ответили на 570 обращений жителей с 1 по 12 января. Большинство из них касались уборки снега и содержания контейнерных площадок. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

«Основная тематика писем носит зимний характер: ненадлежащее качество уборки снега и размещение снежных масс на газонах, также одной из магистральных тем сказала стало ненормативное содержание контейнерных площадок», — добавила она.

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Также в приложении «Народный инспектор» за праздники отметили свыше 300 случаев неправильной парковки, из-за которой был невозможен проезд спецтехники.

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В ГУСТ добавили, что все обращения жителей регистрируют и обрабатывают в установленные сроки, а решения подбираются в индивидуальном порядке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Оставить обращения можно также в соцсетях - все они будут обрабатываться Центром управления регионом.

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