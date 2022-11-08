Инспекторы отвели неделю Дмитровскому округу для выбора ответственных за бесхозные дворы УК | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 17:39 Инспекторы отвели неделю Дмитровскому округу для выбора ответственных за бесхозные дворы УК

Читать 360tv в

Инспекторы главного управления содержания территорий посетили Дмитров. Там они обнаружили дворы, находящиеся в плохом состоянии: за ними не следит ни одна управляющая организация. За неделю их поставят на баланс и приведут в порядок, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Жители Дмитрова оставили много обращений по поводу содержания некоторых дворов на портале «Добродел» и в соцсетях. Места осмотрели совместно с замглавы округа по вопросах ЖКХ и благоустройства Сергеем Колковым, рассказал замруководителя ГУСТ Александр Боровков.

Реклама

На улицах Московская, Больгевистская, Спасская, Белоброва и в микрорайоне Аверьянова обнаружили детские площадки в плохом состоянии. Там отсутствовали подвесы качелей, выступала арматура, был не убран мусор и местами разрушен асфальт. Оказалось, что причина проблем — отсутствие ответственных за содержание территорий.

Реклама

«Все замечания были заактированы и даны указания ответственным лицам. В частности, администрации округа необходимо взять на баланс бесхозные территории, распределить ответственность между коммунальными организациями и по итогу привести все в нормативное состояние», — сообщил он.

Боровков добавил, что через неделю все участки приведут в порядок и поставят на баланс ответственных предприятий. После этого инспекторы вновь оценят состояние дворов.