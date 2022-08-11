Инспекторы осмотрели место поджога детской площадки во Власихе

Руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова, Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и глава городского округа Власиха Герман Потапчук побывали на месте бывшей детской площадки в микрорайоне Заозерный, 16, где 1 августа она была уничтожена огнем после поджога подростками.

Во время пожара никто не пострадал, однако почти полностью уничтожилось резиновое покрытие, а также игровые элементы. Сейчас все сгоревшие конструкции успели демонтировать, нужно будет полностью или частично все заменять.

«При желании поджечь можно все, что угодно, поэтому игры с огнем весьма опасны и это одна из самых главных задач — донести это до детей для их же безопасности. Мы сейчас ведем диалог с Министерством образования для создания методических пособий, чтобы проводить систематическую работу с молодым населением, направленную на профилактику порчи элементов благоустройства и прививания детям ответственного и бережливого отношения к общей территории. В первую очередь будем проводить уроки в школе с участием представителей ГУСТ», — отметила Светлана Аипова.

Она добавила, что за действия несовершеннолетних детей в полной мере отвечают их родители. Ущерб за поджог детской площадки составил порядка 5 миллионов рублей. Следовательно, наступит и материальная ответственность. Если ребенку от 14 до 18 лет, то его могут привлечь за умышленное уничтожение имущества, наказание может быть вплоть до лишения свободы.

Ранее стало известно, что Коломну ждет новый виток благоустройства. Парк для отдыха и занятий спортом обустроят в микрорайоне Колычево. Как рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на это есть большой запрос у жителей.