Инспекторы не обнаружили повторного сброса строительных отходов в Щелкове и Раменском | 360°

Подмосковье 26 сентября 2022, 16:57 Поделиться Telegram

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Viber Инспекторы не обнаружили повторного сброса строительных отходов в Щелкове и Раменском

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Команда ГУСТ Подмосковья продолжает проводить рейды и проверять, где в регионе незаконно вывозятся и складируются строительные и другие отходы. За последнее время масштабные нарушения выявили в Щелкове и Раменском, там провели дополнительную проверку, чтобы подобные нарушения больше не повторялись.

«Ранее на этом участке все выявленные нарушения были зафиксированы сотрудниками ГУСТ, Министерства Экологии и переданы в МВД городского округа, а вся техника арестована. Ведутся доследственные мероприятия. Однако, с целью предотвращения повторных нарушений, мы, совместно с коллегами из Министерства Экологии и природопользования, организуем дополнительные проверки участков нарушителей с целью предупреждения нарушений», — рассказала руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

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По ее словам, в последнее время статистику можно назвать позитивной. За последниенесколько выездов повторных нарушений не обнаружили. Однако Аипова добавила, что пока это еще не повод расслабляться. ГУСТ собирается продолжать активный мониторинг и проверять как новые территории, так и те, где ранее фиксировались нарушения.

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Напомним, что с начала 2022 года благодаря совместным действия ГУСТ и Министерства Экологии МО, в Московской области ликвидировали более 30 стихийных свалок твердых бытовых отходов.

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