Подмосковье 21 февраля 2023, 16:26 Инспекторы Минтранса помогут ловить «зайцев» в автобусах Подмосковья в праздничные дни

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Контроль оплаты проезда в автобусах Московской области усилят в праздничные выходные. Этим займутся сотрудники Административно-пассажирской инспекции при Минтрансе региона.

Инспекторы будут проверять билеты на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Целью рейдов является пресечение фактов безбилетного проезда или отказа от оплаты.

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В ведомстве напомнили, что водители не имеют права требовать от пассажиров оплачивать проезд наличными. Если в автобусе нет оборудования для такой оплаты, пассажир получает право на бесплатную поездку. Жителей Подмосковья попросили заранее проверять наличие денег на проездных или картах, чтобы избежать неприятных ситуаций.

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С 18 июня 2022 года в Подмосковье начал действовать закон, согласно которому оплата проезда наличными в автобусе считается недействительной. Административно-пассажирская инспекция Московской области призывает пассажиров к внимательности и добросовестности при намерении осуществить проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается большая программа обновления автобусного парка.

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