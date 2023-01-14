Подмосковье 14 января 2023, 23:45 Инспекторы капремонта из Подмосковья проверили сообщения о трещинах в доме в Балашихе

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Жильцы дома на улице Маяковского в Балашихе несколько дней слышат странные громкие звуки и видят трещины на стенах. При этом строению всего 10 лет. Сотрудники управляющей компании «Скопа Сервис» проверили здание и заверили, что причин для паники нет. Также сотрудники «Управления технического надзора капитального ремонта» обследовали постройку.

Одна из местных жительниц Ольга Ерошкина живет в доме с момента ввода в эксплуатацию. За все время таких звуков она ни разу не слышала.

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«Сначала я услышала три громких звука, похожих на то, как гремит что-то металлическое. Потом наступил перерыв, и я снова услышала пять таких же звуков, это длилось 10 минут», — сообщила Ольга Ерошкина.

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После этого пол под ногами девушки буквально начал вздыматься. В этот день трещина в квартире Ерошкиной появилась на потолке и на полу в кухне.

Жительница соседнего подъезда Юлия Лукинская прочитала историю Ольги в соцсетях. Она также заявила, что слышала подобные звуки.

Ольга Ерошкина обратилась в управляющую компанию, однако там на заявку не отреагировали. Затем жильцы дома вызвали спасателей МЧС. После этого квартиру Ольги осмотрели представители УК и местной администрации.

В итоге с пола кухни Ерошкиной сняли плитку и зачистили плиты перекрытия. На трещины поставили маяки для отслеживания возможных разрушений. Остальных жильцов дома сообщили, что причин для паники пока нет.

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