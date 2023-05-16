Подмосковье 16 мая 2023, 18:40 Инспекторы и волонтеры проверили соблюдение правил оплаты проезда в автобусах 15 округов Подмосковья МТДИ МО

Читать 360tv в

Работники административно-пассажирской инспекции Подмосковья и волонтеры министерства информации и социальной коммуникации провели мероприятия по предотвращению нарушений правил оплаты проезда в автобусах. Рейды прошли в 15 округах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

За неделю инспекторы проверили 64 автобуса, а с пассажирами провели беседу о правилах оплаты проезда. Жителей Подмосковья призывают ответственно относиться к соблюдению правил в общественном транспорте, чтобы поездки были комфортными и безопасными.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность своевременной реконструкции дорог в Подмосковье. Так, в этом году в Мытищах приведут в порядок 24 дороги.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».