Подмосковье 10 мая 2023, 16:24 Инспекторы и волонтеры провели рейды по выявлению безбилетников в автобусах 4 округов Подмосковья МТДИ МО

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Комплекс мероприятий по предотвращению нарушений порядка оплаты проезда в автобусах стартовал в Подмосковье 10 апреля. За неделю рейды прошли в Люберцах, Рузе, Чехове и Ступине.

Как рассказали в Минтрансе, проверки прошли на 16 автобусных маршрутах. В работе задействовали семь волонтеров.

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«Помимо проведения самой проверки, инспекторы областной АПИ и волонтеры провели более 220 бесед с пассажирами о соблюдении правил оплаты проезда на маршрутах с учетом их особенностей — зональности и тарифа», — сообщили в ведомстве.

Автобусы региона перешли на безналичный расчет с 18 июня прошлого года. При этом те, кто не имеет карты для оплаты, признаются безбилетными. Инспекторы и волонтеры помогают уберечь пассажиров от неумышленного нарушения закона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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