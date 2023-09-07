Подмосковье 07 сентября 2023, 14:29 Инспекторы и отряды ЮИД проверили соблюдение правил перевозки детей в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Рейды по соблюдению правил перевозок детей в автомобилях прошли в Солнечногорске. Профилактическое мероприятие провели на улице Почтовой.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Инспекторы и участники отряда ЮИД обращали внимание на наличие детских кресел в автомобилях и напоминали водителям о требованиях к перевозке детей.

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«Ребенок в возрасте от семи до 12 лет может передвигаться в автомобиле на заднем сидении транспортного средства и должен быть пристегнут ремнем безопасности с учетом особенности его телосложения, чтобы ремень безопасности проходил через грудной отдел тела», — рассказал заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Он также подчеркнул, что детей младше семи лет необходимо перевозить в специальном удерживающем устройстве. На переднем сидении пассажиры до 11 лет включительно не могут находиться без детского кресла.

Во время рейдов инспекторы выявили три нарушения правил перевозки детей в автомобилях. Каждому водителю грозит штраф в размере трех тысяч рублей.

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