Подмосковье 11 мая 2023, 14:24 Инспекторы ГЖИ проверили весеннее благоустройство вблизи почти 10 тысяч домов Подмосковья ГЖИ МО

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Представители Госжилинспекции Подмосковья совместно с общественниками проверили сезонное содержание 9,586 тысячи многоквартирных домов. Управляющим компаниям направили 15 тысяч поручений для устранения недостатков, большая часть которых уже выполнена.

Из отработанных задач самая распространенная — это ремонт входных групп. В этой категории было устранено 2,434 тысячи недостатков. Чаще всего требовалось покрасить двери и подъезды, расчистить вход в дом или очистить стены от несанкционированной рекламы.

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На втором месте по объему отработанных задач идет очистка стен от надписей и рисунков. На третьей позиции оказались проблемы с урнами у домов: их либо не было, либо они были в плохом состоянии. 1770 урн уже привели в порядок после осмотров.

Помимо этого, инспекторы проверили состояние отмостки и лавочек, чистоту у подъездов и двери в подвалы, исправность доводчиков и другое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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