Подмосковье 19 января 2023, 11:36 Инспекторы ГЖИ проверили готовность компании «Юникон» обслуживать газовое оборудование в Люберцах и Власихе

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Госжилинспекция проверила готовность компании «Юникон» к проверке газового оборудования в Люберцах и Власихе. Для защиты жителей от мошенников будут использовать систему QR-кодов, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Декабрьские проверки «Юникона» прошли без замечаний. Число сотрудников компании соответствовало нормативам. Предприятие показало готовность обеспечить техобслуживание во всех подведомственных домах.

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Для защиты от мошенников компания использует систему QR-кодов. Так, жители могут запросить его у сотрудника и подтвердить его личность на сайте организации.

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«Смотры обязательны для всех муниципальных образований и призваны дисциплинировать работу органов местного самоуправления и спецорганизаций по профилактике газовых происшествий в многоквартирных домах», — отметила Ольга Федина.

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