Подмосковье 27 декабря 2023, 13:59 Инспекторы ГЖИ проследили за ремонтом подвалов в Жуковском и Одинцове Unsplash

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При содействии ГЖИ Московской области в домах Жуковского и Одинцова привели в порядок подвалы. Управляющие компании отремонтировали инженерные коммуникации, устранили течи на трубопроводах, а также организовали санитарную обработку и дезинсекцию, сообщила руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Ранее жители дома № 5 на улице Туполева в Жуковском пожаловались на неудовлетворительное состояние подвала и коммуникаций, находящихся в нем. По словам заявителей, в доме прохудились все трубы, включая ливневую канализацию.

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Инспекторы потребовали от УК «Наукоград» разобраться в ситуации. Все необходимые работы выполнили в оговоренные с заявителем сроки. Такую же ситуацию решила управляющая компания «Одинцовская теплосеть» в доме № 36 на территории санатория «Поречье».

«Подвал многоквартирного дома — это стратегически важное помещение, где, как правило, расположены системы жизнеобеспечения всего дома. И существующие правила обязывают УК содержать подвалы сухими, чистыми, вентилируемыми и освещенным», — подчеркнула Федина.

Отмечается, что нормативный температурно-влажностный режим предполагает температуру не ниже +5 градусов, а влажность — не выше 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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