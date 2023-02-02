Подмосковье 02 февраля 2023, 11:41 Инспекторы ГЖИ проследили за исполнением 28 тысяч заявок жителей Подмосковья в январе

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Госжилинспекция проконтролировала решение 27,5 тысячи проблем жителей в январе. Большинство из них касались уборки подъездов, регулировки отопления и ремонта лифтов.

Число жалоб в январе оказалось на 30% меньше, чем в этом же месяце в 2022 году. Глава ведомства Ольга Федина также отметила, что жители стали на 96% реже жаловаться на сосульки и наледь на крышах.

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«Общее снижение количества обращений на 30% произошло в том числе за счет уменьшения числа заявок на ремонт фасадов, устранение засоров водопровода и канализации, замену радиаторов, приборов учета и электрооборудования и жалоб на нецелевое использование мест общего пользования», — отметила она.

Самыми популярными темами жалоб оказались уборка подъездов — 3305 обращений, регулировка систем отопления — 2620 задач и ремонт лифтов — 1691 просьба.

Больше всего заявок в январе оставили жители Балашихи, Ленинского округа и Одинцова. Меньше всего жалоб поступило из Черноголовки, Бронниц и Лотошина.

Оставить обращение в Госжилинспекцию жители могут через портал ЕДС. Заявки обрабатывают в течение суток.

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