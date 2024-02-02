Подмосковье 02 февраля 2024, 21:52 Инспекторы ГЖИ проконтролировали ремонт перил в 38 подъездах Подмосковья с начала года ГУСТ МО

Читать 360tv в

Специалисты Государственного жилищного надзора проконтролировали ремонт ограждающих перил и поручней в подъездах Подмосковья. Всего с начала года они выполнили 38 заявок, поступивших от жителей региона.

Больше всего обращений поступило от жителей Красногорска и Люберец. По сравнению с аналогичным периодом количество жалоб в данной категории снизилось на 42%.

Реклама

ГЖИ напоминает, что при обнаружении дефектов перил необходимо сообщить о проблеме в управляющую компанию или в ЕДС МО по телефону: 8 (800) 350-84-13, доб. 236.

Сотрудники управляющей организации обязаны обработать заявку в течение 24 часов и исполнить ее в установленные регламентом сроки. После завершения всех работ их качество будет согласованно с заявителем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».