Подмосковье 23 марта 2023, 10:44 Инспекторы ГЖИ приступили к весенним осмотрам жилых домов Подмосковья Источник: Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» / Госжилинспекция Московской области

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Весенние осмотры многоквартирных домов начались в Подмосковье под контролем Госжилинспекции. Коммунальщики проверят целостность крыш и водостоков, отмосток и цоколей.

Управляющие компании должны очистить крыши от посторонних предметов и мусора, раскрыть слуховые окна на чердаках, укрепить водосточные трубы, колена и воронки, а внутренний водосток переключить на летний режим работы.

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На фасадах и цоколях весной проводят мелкий ремонт облицовки, укрепление домовых знаков. В цоколях раскрывают продухи и ремонтируют отмостку, если она просела или отслоилась от стены.

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По завершению отопительного периода УК должны законсервировать систему отопления, а поливочную систему, наоборот, расконсервировать.

«Жители также могут участвовать в фиксации нарушений, направив информацию о них в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО). С начала марта УК выполнили более 330 таких сезонных заявок», — добавила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В 2023 году капитальный ремонт систем теплоснабжения проведут в семи городских округах Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.