Инспекторы ГЖИ повлияли на ремонт дома в Нахабине по просьбам жителей | 360°

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Инспекторы ГЖИ повлияли на ремонт дома в Нахабине по просьбам жителей

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Вход в подъезд четырехэтажного дома на улице Новой в Нахабине отремонтировали после обращения жителей в Госжилинспекцию Подмосковья. Об этом рассказала руководитель ведомства Ольга Федина.

Жители обратились в ГЖИ и попросили воздействовать на УК, поскольку их не устраивал неэстетичный вид дома. После проверки инспекторов управляющей компании «Чкаловская» выдали требование исправить ситуацию.

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«Входная группа — это не просто лицо дома и его эстетическая деталь. Она выполняет ряд конструктивных функций, важных для всего строения и жителей: обеспечивает беспрепятственный доступ к жилью, защищает от условий окружающей среды и отвечает за энергосбережение всего дома. Содержание и текущий ремонт входных групп управляющие компании осуществляют по статье „Содержание и ремонт общего имущества МКД“», — пояснила руководитель ГЖИ Московской области Ольга Федина.

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В последний день лета жители дома и представители надзорного ведомства приняли выполненный ремонт. Качеством работ жильцы остались довольны, отметили в пресс-службе ГЖИ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что отопление включили почти в половине жилых домов Московской области.

Госжилинспекция Подмосковья

Ремонтные работы

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