Подмосковье 27 июня 2023, 12:03 Инспекторы ГЖИ одобрили ремонт 132 подъездов в 12 округах Подмосковья с начала года ГЖИ МО

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В Московской области продолжается ремонт подъездов по программе правительства региона «Формирование современной комфортной среды». С начала года Госжилинспекция Подмосковья осмотрела 170 подъездов, 132 из которых подтвердили качество выполненных работ.

Без замечаний работу приняли в 12 округах. Лидерами по числу успешного согласования стали Орехово-Зуево, Клин и Воскресенск. По словам руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой, еще 38 подъездов в восьми округах осмотрят повторно из-за недоработок.

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Всего в этом году в Подмосковье намерены привести в порядок более 2,7 тысячи подъездов. В рамках работ там обновят входные группы и двери, окрасят стены и потолки, заменят напольную плитку в тамбуре и проведут ряд других работ.

Сначала качество работ проверяют представители органа местного самоуправления, а затем ГБУ «УТНКР» и Госжилинспекция Московской области.

«Подтвердить готовность объекта — значит признать достойное качество ремонта. Осмотр мы проводим тщательно, обращаем внимание на все детали, и плохо сделанную работу просто не согласуем», — заключила Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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