Подмосковье 09 января 2023, 12:38 Инспекторы ГЖИ обязали компанию «Град» из Пушкино вернуть жителям переплату за отопление

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Коммунальная компания «Град» вернет жителям улицы Островского в Пушкино переплату за отопление по требованию Госжилинспекции. Суд подтвердил законность требований.

В марте 2022 года житель дома № 22 по улице Островского в Пушкино обратился в Госжилинспекцию Подмосковья с просьбой проверить правильность начисления оплаты за ЖКУ. Оказалось, что по итогам 2021 года компания «Град» приняла в расчет показания общедомовых приборов учета, что является нарушением. Коммунальщики получили требование о перерасчете, но с ним не согласились и обратились в суд. Однако арбитраж подтвердил законность требований.

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«Неверная методика расчетов привела к значительным переплатам. Взять хотя бы пример жильца, который обратился к нам. Ему должны были вернуть 1789 рублей, а вместо этого доначислили 7662 рубля», — пояснила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.

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Теперь коммунальной компании все-таки придется вернуть жильцам излишне уплаченные суммы.

Ранее глава региона Андрей Воробьев напомнил, что на 17 территориях Подмосковья реализуют масштабную программу модернизации котельных, и заявил, что до ее завершения важно «не допустить эксцессов».