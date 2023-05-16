Подмосковье 16 мая 2023, 02:30 Инспекторы ГУСТ высадили в Пушкино 20 деревьев в рамках акции «Лес Победы» ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области поучаствовали в акции «Лес Победы». Они высадили 20 деревьев в селе Ельдигино в Пушкино.

«В этом году на территории области было подготовлено более 670 участков — их общая площадь составляет свыше 115 гектаров. На этих территориях появятся около 280 тысяч новых деревьев и кустарников», — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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В этом году традиционной акции исполнилось 10 лет. Ее проводят по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года.

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