Подмосковье 04 июля 2023, 17:56 Инспекторы ГУСТ выявили свыше 800 недочетов в содержании дворов Подмосковья в выходные ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий проверили чистоту дворов и других общественных пространств Подмосковья. За выходные они выявили 813 дефектов.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, больше всего нарушений отметили в Коломне. Там насчитали 99 недочетов. Еще 88 оказалось в Пушкино, 69 — в Волоколамске, 66 — в Зарайске и 53 — в Дубне.

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«Наибольшее количество замечаний к коммунальным службам возникло по тематике состояния зон зеленых насаждений: 78 случаев мусора на газонах, 74 объекта требуют покоса. Помимо этого, визуальный облик территорий и комфорт граждан нарушает ненормативное состояние элементов малых архитектурных форм: переполненные урны и неокрашенные скамейки», — отметила Аипова.

Она добавила, что инспекторы также часто замечали несвоевременную уборку территорий, из-за чего на проездах и тротуарах скапливался смет. Также было выявлено 26 вандальных надписей на фасадах домов. Все нарушения направили на отработку профильным службам.

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