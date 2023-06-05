Подмосковье 05 июня 2023, 17:01 Инспекторы ГУСТ выявили свыше 12 тысяч нарушений в содержании скамеек и урн в Подмосковье в мае ГУСТ МО

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Инспектора главного управления содержания территории Подмосковья зафиксировали свыше 12 тысяч дефектов малых архитектурных форм в мае. В ремонте и окраски нуждались скамейки, ограждения и урны.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, малые архитектурные формы имеют практическое и декоративное назначения. Они используются для организации пространства и обеспечение комфортного отдыха жителей. За их состоянием следят сотрудники ГУСТ. В мае они выявили 12 031 дефект.

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«Больше всего замечаний выявили в Подольске — 905 нарушений. У коммунальных служб Королева появилось 697 новых задач, в Мытищах необходимо привести в нормативное состояние 518 объектов, а в Талдомском — 511. На данный момент устранено более 57% недочетов по этой части, мы продолжим следить за процессом восстановления оставшихся», — сказала глава ГУСТ.

Она добавила, что приведения в порядок малых архитектурных форм была обязательной частью подготовки территорий. При выявлении дефектов общественные пространства и дворы возвращают на доработку коммунальным службам.

Ранее губернатор Подмосковье Андрей Воробьев выслушах доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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