Подмосковье 28 июня 2023, 14:51 Инспекторы ГУСТ выявили почти 4 тысячи нарушений на детских площадках в Подмосковье за июнь ГУСТ МО

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Детские площадки пользуются особым спросом у юных жителей Подмосковья летом. За их состоянием следят сотрудники Главного управления содержания территории. С начала лета они вывели почти четыре тысячи дефектов.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, инспекторы зафиксировали 3928 дефектов на детских площадках за июнь. Каждое замечание передали на исправление коммунальным службам.

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«Полностью отработали все недочеты в содержании детских игровых зон коммунальные службы Серебряных Прудов, Лосино-Петровского и Щелкова, 96% задач закрыли в Королеве. Минимальное количество нарушений наши сотрудники занесли в систему АИС МДП на платформе СКПДИ в Пущино, Фрязине и Дзержинском, что говорит о том, что коллеги заботятся о безопасности детей и оперативно устраняют поломки без наших напоминаний», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что особое внимание коммунальным предприятиям следует уделить ликвидации вандальных надписей. Их на площадках обнаружили 367. Также в порядок необходимо привести свыше 300 скамеек из 100 уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов.

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