Подмосковье 02 августа 2023, 23:34 Инспекторы ГУСТ выявили более 800 нарушений в содержании пляжей и берегов Подмосковья с начала лета ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области выявили 803 нарушения чистоты пляжей и береговых зон у водоемов после 1630 проверок с начала купального сезона. Всего в Подмосковье работают более 200 объектов летнего отдыха.

«В основном замечания касались несвоевременной уборки мусора, особенно после выходных дней, и покоса территорий, ненадлежащего состояния скамеек и урн. Мы внимательно следим за отработкой оставшихся недочетов, чтобы отдых был чистый и комфортный, — рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Также глава ведомства уточнила, что чистота зон отдыха у воды напрямую зависит и от посетителей — необходимо убирать за собой мусор и бережно относиться к объектам благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по расчистке Малаховского озера в Люберцах. Полностью водоем обновят к ноябрю 2024 года.

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