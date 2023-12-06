Подмосковье 06 декабря 2023, 17:52 Инспекторы ГУСТ решили почти 23 тысячи проблем жителей на «Доброделе» в ноябре ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий Подмосковья решили почти 23 тысячи проблем жителей на портале «Добродел» в ноябре. Многие из них касались уборки во дворах и ремонта уличных светильников.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, в ноябре инспекторы решили 816 проблем с уборкой во дворах и ответили на 2,3 тысячи сообщений о работе систем освещения.

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«Портал также дает возможность оказаться в роли народного инспектора: очевидцы парковки возле контейнерных площадок могут привлечь нарушителей к ответственности — в ноябре зафиксировано 197 случаев», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что в ноябре инспекторы решили 1,9 тысячи проблем жителей Одинцова, 1,4 тысячи — Красногорска, свыше 1,3 тысячи — Ленинского и Балашихи.

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