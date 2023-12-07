Подмосковье 07 декабря 2023, 17:18 Инспекторы ГУСТ решили более 2 тысяч проблем жителей Подмосковья в соцсетях в ноябре ГУСТ

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ГУСТ Подмосковья получает обращения от жителей с помощью различных каналов. Так, отправить заявку можно с помощью соцсетей или портала «Добродел».

«Специалисты ГУСТ отслеживают обращения в социальных сетях на ежедневной основе: только в ноябре совместными усилиями со специалистами муниципалитетов, коммунальных служб, удалось решить 2168 задач от жителей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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В топ обращений в ноябре вошли: уборка снега и наледи во дворах, приведение в порядок общественных территорий и детских игровых площадок.

По словам Аиповой, снежные навалы обнаруженные на дорогах, в частном секторе и на федеральных трассах находятся в зоне ответственности дорожных служб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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