Инспекторы ГУСТ рассмотрели свыше 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» в августе | 360°

29 августа 2023, 15:00
Инспекторы ГУСТ рассмотрели свыше 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» в августе
Сотрудники Главного управления содержания территорий рассмотрели более 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» с начала года. Чаще всего жители писали о несвоевременной уборке и жаловались на содержание контейнерных площадок.
Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, жители оставили 2881 жалоб на несвоевременную уборку, 2434 — на содержание контейнерных площадок и 1777 — на покос травы.
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«Больше всего содержание территорий волновало жителей Балашихи — 1743 ответных сообщений, Одинцовский — 1630 ответов, Красногорск — 1249. Все ответы были предоставлены в срок», — добавила она.
Аипова отметила, что на портал также пришло много благодарностей за работу инспекторов.
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Благоустройство
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