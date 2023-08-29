Инспекторы ГУСТ рассмотрели свыше 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» в августе | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 15:00 Инспекторы ГУСТ рассмотрели свыше 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» в августе ГУСТ

Читать 360tv в

Сотрудники Главного управления содержания территорий рассмотрели более 22 тысяч обращений жителей на портале «Добродел» с начала года. Чаще всего жители писали о несвоевременной уборке и жаловались на содержание контейнерных площадок.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, жители оставили 2881 жалоб на несвоевременную уборку, 2434 — на содержание контейнерных площадок и 1777 — на покос травы.

Реклама

«Больше всего содержание территорий волновало жителей Балашихи — 1743 ответных сообщений, Одинцовский — 1630 ответов, Красногорск — 1249. Все ответы были предоставлены в срок», — добавила она.

Аипова отметила, что на портал также пришло много благодарностей за работу инспекторов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».