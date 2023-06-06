Подмосковье 06 июня 2023, 17:41 Инспекторы ГУСТ проверят чистоту и порядок на пляжах Подмосковья ГУСТ

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Инспекторы Главного управления содержания территории проверят зоны отдыха и пляжи в Подмосковье. Мониторинг уже прошли 52 объекта.

Как рассказали ведомстве, многие жители региона предпочитают отдых у воды в сезон каникул и отпусков. Для комфортного и безопасного отдыха эти места проверят на чистоту и порядок.

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«Инспекторы будут проверять официальные зоны отдыха и пляжи весь сезон. Сейчас мониторинг уже прошли 52 объекта. Основное внимание будет приковано к состоянию малых архитектурных форм, чистоте территорий, а также к своевременному покосу», — сказала она.

Глава ГУСТ добавила, что поддержание чистоты и порядка на пляжах зависит не только от инспекторов, но и от отдыхающих. Их призывают не мусорить и убирать за собой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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