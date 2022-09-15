Инспекторы ГУСТ проверили состояние детских площадок в Чехове | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 20:46 Поделиться Telegram

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Viber Инспекторы ГУСТ проверили состояние детских площадок в Чехове

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Руководитель ГУСТ Светлана Аипова решила лично провести инспекцию УК и муниципальных коммунальных предприятий в Чехове. Она проверила, как устраняются замечания, которые выявили в ходе прошлого визита. Кроме того, Светлана Аипова взяла на контроль несколько новых адресов в этом округе. Она побывала на улицах Земская, Полиграфистов, Молодежная и Мира.

«В целом наметилась положительная динамика работы коммунальных предприятий города: замечания августа устранены, но есть над чем работать, необходима более тщательная уборка общественных и дворовых территорий», — прокомментировала результат выездной инспекции руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Во время обходов удалось выявить несколько недочетов. Например, игровые элементы на некоторых детских площадках оказались в ненадлежащем состоянии. В некоторых местах обнаружились деформированные ограждения, которые уже не функционируют и не влияют на безопасность. Еще по нескольким адресам выявили нависающие сухие ветви, расположенные над проездами и пешеходными зонами, которые нужно кронировать.

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Чаще всего нарушения находились в зоне ответственности городского МБУ под названием «Благоустройство», отметила Светлана Аипова. Она рассказала, что нужно выстраивать системную работу по содержанию территорий и принять новые кадровые решения, касающиеся руководящего состава учреждения.

Как добавила министр, главным в работе ГУСТ остается комфортная и безопасная среда во всем Подмосковье. Особенно важно сейчас акцентировать внимание на работе с детскими площадками, которые должны находиться в надлежащем состоянии.

Ранее сообщалось, что жители Московской области очень надеются — в ближайшее время их города благоустроят. В частности, речь идет об облагораживании парков в лесах. Такое заявление губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сделал на заседании регионального правительства.

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