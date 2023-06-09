Подмосковье 09 июня 2023, 14:24 Инспекторы ГУСТ проверили содержание более чем 170 стел в Подмосковье АДМ Орехово-Зуевский

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Инспекторы ГУСТ проверили содержание более чем 170 въездных стел в Подмосковье в преддверии Дня России. Некоторые объекты уже стали достопримечательностями и привлекают внимание гостей и жителей округов, а значит всегда должны оставаться чистыми и опрятными.

«Отмечу, что городские округа ответственно подошли к работе: въездные стелы и группы окрашены, где необходимо, отремонтированы, на некоторых объектах осуществлялась влажная уборка, покос травы», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев выслушал доклад главы министерства благоустройства о том, какие места преобразятся в этом году. В планах благоустроить свыше 400 объектов.

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