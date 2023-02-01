Подмосковье 01 февраля 2023, 14:15 Инспекторы ГУСТ проверили почти 20 тысяч территорий Подмосковья с начала года

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Инспекторы Главного управления содержания территорий проверили содержания 19,7 тысячи территорий Подмосковья в январе. За чистотой региона следят через мобильное приложение АИС МДП с помощью специальной системы контроля СКПДИ.

На выездных мероприятиях проконтролировали чистоту подмосковных дворов, проездов и общественных пространств. Многие адреса проверили повторно, отследив выполнение работы над ошибками.

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«Частота и маршруты инспекций зависят от количества обращений: мы оперативно реагировали на сигналы жителей и направляли на место сотрудников для мониторинга», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова.

Больше всего проверок прошло в городском округе Коломна. Там инспекторы проверили 1,3 тысячи территорий. В Подольске отсмотрели 946 локаций, а в Дмитровском округе — 863. Отмечается, что подобные выездные мероприятия позволяют не только выявлять недочеты в содержании территорий, но и анализировать работу каждого муниципалитета. В дальнейшем это помогает повысить эффективность уборки.

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