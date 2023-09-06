Подмосковье 06 сентября 2023, 11:05 Инспекторы ГУСТ проверили качество уборки почти 23 тысяч дворов и улиц в Подмосковье летом ГУСТ МО

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Все лето инспекторы ГУСТ следили за качеством содержания дворов и общественных пространств. Так, за три месяца в Московской области проверили чистоту 22,9 тысячи территорий с учетом повторных инспекций.

«Всего под нашим надзором за этот период в отраслевой системе СКПДИ ответственные организации закрыли более 64,7 тысячи замечаний», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, наиболее распространенными недочетами в работе коммунальных служб стали: несвоевременная покраска малых архитектурных форм, смет на внутриквартальных проездах и вандальные надписи. Министр добавила, что следить за чистотой в Подмосковье помогали умные автомобили.

«В ходе инспекций мобильные комплексы зафиксировали более 46 тысяч дефектов с начала июня. Основными стали: стертая дорожная разметка во дворах и на внутриквартальных проездах — более 9,3 тысячи случаев, грязные опоры освещения — 7,2 тысячи, деформации асфальтового покрытия — 5,5 тысячи и повреждения бортового камня — 4,3 тысячи», — уточнила Аипова.

На дорогах за порядком следил искусственный интеллект. Камеры фиксировали перевозчиков, не имеющих специального разрешения и помогали формировать штрафы по упрощенной системе.

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