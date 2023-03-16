Подмосковье 16 марта 2023, 11:21 Инспекторы ГУСТ проверили качество уборки 9 тысяч общественных мест Подмосковья за две недели

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Инспекторы Главного управления содержания территорий проверили чистоту и порядок в Подмосковье. За две недели они оценили состояние 9167 мест. Это дворы, проезды и общественные пространства, рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Большинство рейдов прошло в Коломне — там проверили 877 территорий. Еще 562 — в Дмитрове и 437 — в Подольске.

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Светлана Аипова добавила, что инспекторы уделяли особое внимание местам, на которые жаловались жители региона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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