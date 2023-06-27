Подмосковье 27 июня 2023, 13:41 Инспекторы ГУСТ проверили чистоту почти 12 тысяч территорий в Подмосковье с начала лета ГУСТ МО

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Инспекторы Главного управления содержания территорий проверили почти 12 тысяч объектов в Подмосковье с начала июня. Большинство из них — в Коломне, Орехово-Зуеве и Люберцах.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, контроль общественных пространств позволяет вовремя устранять недочеты в их содержании. Так, сначала лета в Коломне обошли 1244 адреса, в Орехово-Зуеве — 513, а в Люберцах — 511.

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«Несмотря на то, что сезон покоса в самом разгаре, в этом месяце 1 985 дефектов по этой части внесено в систему СКПДИ. Также коммунальным службам стоит обратить внимание на состояние городских фасадов: необходимо устранить 980 граффити», — отметила Аипова.

Она добавила, что в нормативном состоянии также важно содержать малые архитектурные формы. Так, свыше тысячи ограждений в Подмосковье требуют ремонта, а 800 скамеек — покраски.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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