Подмосковье 21 августа 2023, 17:16 Инспекторы ГУСТ проверили чистоту более 140 пляжей Подмосковья за неделю ГУСТ

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С начала лета инспекторы ГУСТ контролируют чистоту подмосковных пляжей. Только за неделю они проверили состояние более 140 зон отдыха.

«В Подмосковье более 200 пляжей и зон отдыха у воды. Инспекторы проверяют каждую локацию, фиксируют нарушения и передают ответственным лицам на устранение», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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С начала июня в Московской области провели более двух тысяч подобных инспекций, выявив 914 нарушений. Почти все недочеты на данный момент уже устранили.

Жителей и гостей Подмосковья призывают после отдыха на природе не оставлять мусор, а также не разрушать элементы благоустройства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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