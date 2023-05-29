Подмосковье 29 мая 2023, 23:28 Инспекторы ГУСТ проверили более 14,8 тысячи объектов благоустройства в Подмосковье с начала мая ГУСТ МО

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С начала мая инспекторы Главного управления содержания территорий исследовали 14 820 объектов благоустройства в Московской области. Больше всего мест обследовали в Коломне — 1137.

В Дмитрове проверили 744 объекта, в Орехово-Зуеве — 697 территорий, а в Подольске — 673.

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«Всего в этом месяце коллеги зафиксировали более 42,5 тысячи дефектов, самыми распространенными из которых оказались мусор на газонах, смет на внутриквартальных проездах и ненормативное состояние ограждений и малых архитектурных форм», — рассказала руководителя ГУСТ Светлана Аипова.

Информацию о нарушениях уже передали муниципалитетам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 170 тысяч человек из Подмосковья подключились к голосованию по благоустройству. По его словам, основная цель — преображать регион с учетом предложений жителей.

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