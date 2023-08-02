Подмосковье 02 августа 2023, 10:08 Инспекторы ГУСТ провели тысячу телефонных консультаций в Подмосковье в июле ГУСТ

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Жители Подмосковья могут обратиться за консультацией с инспектором ГУСТ на горячую линию. Они могут задать волнующие вопросы или оставить обращение. В июле сотрудники ведомства провели 934 консультации.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, звонков на горячую линию стало на 30% больше за месяц.

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«Увеличилось количество сообщений о сбросе мусора и строительных отходов, а также количество устных благодарностей, ранее жители предпочитали положительные эмоции переносить исключительно на бумаге», — сказала она.

В ведомстве добавили, что горячая линия работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45. Оставить обращение жители могут по телефону 8 (498) 602-83-49, а также на портале «Добродел», в соцсетях и по электронной почте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству. Он подчеркнул, что места отдыха, которые знакомы не одному поколению, стали удобными и комфортными для культурного и цивилизованного проведения времени.

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