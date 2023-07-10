Подмосковье 10 июля 2023, 17:47 Инспекторы ГУСТ провели свыше тысячи консультаций по содержанию территорий в Подмосковье за июнь ГУСТ МО

Читать 360tv в

Инспекторы Главного управления содержания территорий провели свыше тысячи профилактических визитов для недопущения нарушений в июне. Они консультировали коммунальные службы и предпринимателей.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, сотрудники ГУСТ провели 655 консультаций и 446 предостережений. Из них 130 прошло в Подольске, 36 — в Сергиевом Посаде, 35 — в Дубне, 34 — в Коломне и 27 — в Ступине.

Реклама

«Однако в некоторых случаях консультирования недостаточно. Тогда ответственным лицам выносятся предостережения о недопущении нарушений законодательства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. Так, предостережения получили 95 организаций в Серпухове, 57 — в Красногорске», — сказала Аипова.

Она добавила, что мероприятия носят рекомендательный характер и помогают предупредить нарушения содержания дворов и общественных пространств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».