Подмосковье 30 августа 2023, 17:15 Инспекторы ГУСТ провели свыше 900 телефонных консультаций с жителями в августе ГУСТ

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Сотрудники Главного управления содержания территорий провели 968 телефонных консультаций в августе. Всего за лето они оказали помощь жителям 2821 раз.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, при помощи горячей линии жители могут получить помощь по разным вопросам. Они могут быть связаны с нарушением содержания общественных пространств, законодательства и других тем.

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«Горячая линия ГУСТ — это оперативный способ получения информации, но стоит помнить, что сотрудникам также может потребоваться вркемя на уточнение вопросов. Например, если вы обратились с сообщением о ненормативном содержании территорий, то сотрудники передадут информацию инспектору, а уже после исправления дефекта смогут вернуться к жителю с ответом», — отметила она.

Обратиться на горячую линию можно с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, а также в пятницу с 09:00 до 16:45. Найти контакты можно на официальном сайте ведомства.

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