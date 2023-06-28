28 июня 2023, 14:28
Инспекторы ГУСТ провели свыше 600 проверок чистоты на пляжах Подмосковья с июня
В Подмосковье оборудовано свыше 200 пляжей и мест отдыха у воды. За их чистотой следят инспекторы Главного управления содержания территорий. Они проверяют их состояние ежедневно.
По словам главы ведомства Светланы Аиповой, с 6 июня инспекторы провели 652 проверки и выявили 474 нарушения. Из них 413 уже устранили.
Реклама
«Основные нарушения, на которые инспекторы обращали внимание: мусор на территории, в некоторых местах требовалось осуществить покос травы, зафиксировано ненадлежащее состояние урн, скамеек. Работы в этом направлении будут продолжаться все лето, а команда ГУСТ проконтролирует своевременное устранение выявленных замечаний», — сказала глава ГУСТ.
Она добавила, что Минблагоустройства Подмосковья составило специальную карту, где отмечены все официальные пляжи и места отдыха у воды. Ознакомиться с ней можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На ней уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Реклама
Реклама