Подмосковье 18 марта 2024, 17:51 Инспекторы ГУСТ провели свыше 300 профилактических мероприятий за зиму в Подмосковье Пресс-служба ГУСТ МО

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Сотрудники ГУСТ провели почти 400 профилактических мероприятий в Подмосковье за зиму. На них ответственным организациям напоминают о правилах содержания общественных пространств.

Как рассказали в ГУСТ, за зиму инспекторы провели 396 профилактических мероприятий, в том числе 203 консультации. Инспекторы оформили 93 предупреждения.

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«Отмечу, что нашей целью не является наложение штрафов или приостановление деятельности, главное — научиться взаимодействовать для того, чтобы территории оставались чистыми и ухоженными», — сказала глава ведомства Светлана Аипова.

В ГУСТ добавили, что консультации оказались особенно популярны в Подольске. Там организации интересовались вопросами, связанными с уборкой и сроков обработки заявок в ЕДС.

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