Подмосковье 12 мая 2023, 13:06 Инспекторы ГУСТ провели свыше 200 телефонных консультаций с начала мая в Подмосковье ГУСТ

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Горячая линия Главного управления содержания территорий работает ежедневно. На нее обращаются предприниматели, коммунальные организации и жители Подмосковья. С начала мая на нее обратились свыше 200 раз.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, сотрудники ГУСТ провели 217 консультаций с начала мая. Жители интересовались чистотой в регионе и сообщали о том, где нужно провести уборку.

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«Предприниматели же интересуются исполнением законодательства. Примечательно, что в мае была оказана первая консультация на иностранном языке — на армянском», — добавила она.

Аипова отметила, что ведомство проводит консультации на иностранных языках, в том числе на английском, армянском, французском, португальском и польском.

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